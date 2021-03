Le probabili formazioni di Sassuolo-Napoli: gioca Meret tra i pali, ballottaggio Ghoulam-Hysaj

Di seguito le ultime su Sassuolo-Napoli, raccolte dai nostri inviati:

▪ Sassuolo-Napoli - Mercoledì, ore 18.30, Mapei Stadium

▪ Arbitra Valerio Marini, della sezione di Roma 1

▪ Classifica: Sassuolo 35 punti, Napoli 43 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA IL SASSUOLO - In casa Sassuolo out Boga, Bourabia, l'ex Chiriches e il lungodegente Romagna. De Zerbi, nel suo 4-2-3-1, dovrebbe puntare su Consigli in porta, con Muldur (in vantaggio su Toljan) e Rogerio sulle fasce e la coppia Marlon-Ferrari al centro. In mezzo al campo possibile il ritorno dal 1' minuto di Obiang al fianco di Locatelli, insostituibile nel ruolo di regista. In avanti potrebbe esserci ancora l'esclusione di Traoré con Maxime Lopez trequartista (ballottaggio aperto) e Berardi-Djuricic sugli esterni, più Ciccio Caputo unica punta, altro intoccabile quando sta bene.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Prova a dare continuità il Napoli dopo la vittoria sul Benevento che ha placato le polemiche su Gattuso. Per la sfida al Sassuolo il tecnico dovrà fare ancora a meno di Lozano e Petagna, così come dello squalificato Koulibaly. Manolas è tra i convocati ma potrebbe partire dalla panchina, out dalla lista invece Osimhen. Nel 4-2-3-1 partenopeo c’è Meret tra i pali, con difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic e Ghoulam (in ballottaggio con Hysaj). In mediana torna Demme, che farà coppia con Fabiàn Ruiz, mentre in attacco le scelte sembrano fatte: Politano, Zielinski e Insigne alle spalle di Mertens.