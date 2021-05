Le probabili formazioni di Torino-Milan: Diaz intoccabile, davanti tocca a Rebic

vedi letture

Di seguito tutte le ultime su Torino-Milan, raccolte dai nostri inviati:

▪ Torino-Milan - Mercoledì 12, ore 20.45, stadio Grande Torino

▪ Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata

▪ Classifica: Torino 35 punti, Milan 72 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL TORINO - Nessuna complicazione per Sirigu, mentre Nkoulou andrà valutato durante la settimana: sono questi gli esiti degli esami dei due granata usciti acciaccati dal Bentegodi. Il portiere dovrebbe regolarmente difendere i pali della porta del Toro contro il Milan, il camerunense sarebbe comunque indisponibile causa squalifica. Nicola proverà a recuperare Izzo, costretto al forfait contro il Verona per un fastidio muscolare, ma intanto prova la retroguardia con Bremer, Lyanco e Buongiorno. In mediana spazio a Lukic, Zaza sfida Sanabria e Belotti, Singo insidia Ansaldi.

COME ARRIVA IL MILAN - Problemi al ginocchio per Ibrahimovic, che sarà assente contro il Torino. In avanti sicuro del posto Rebic, così come dal 1' scenderanno in campo Kjaer o Tomori. A centrocampo Tonali si candida per un posto da titolare al fianco di Kessie, ma con Cennacer il ballottaggio è aperto. Saelemaekers squalificato, torna Castillejo ad affiancare Diaz, confermatissimo e Calhanoglu.