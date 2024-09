Lazio-Hellas Verona, le probabili formazioni: Isaksen dal primo minuto a destra

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Lazio-Hellas Verona (lunedì ore 20.45, arbitra Zufferli, diretta tv su DAZN/SKY):

Le ultime sulla Lazio

Squadra al completo per la Lazio dopo la sosta per le nazionali, con anche Gila e Pellegrini che sono recuperati dai loro rispettivi infortuni. Marco Baroni è pronto a dare continuità al sistema di gioco con il doppio centravanti visto contro il Milan. La Lazio insegue il primo clean sheet stagionale e potrebbe pensare a qualche cambio in difesa. Davanti a Provedel toccherà a Marusic sulla corsia di destra, con Patric ancora in vantaggio sul rientrante Gila al fianco di Romagnoli e Tavares confermatissimo a sinistra dopo i due assist contro il Milan. Cerniera di centrocampo con Rovella al fianco di Guendouzi, nel terzetto di trequartisti spazio a Isaksen dal primo minuto sulla destra con capitan Zaccagni a sinistra. A completare la trequarti la conferma per Boulaye Dia alle spalle del Taty Castellanos, tornato a Roma dopo l’esordio con la maglia dell’Argentina.

Le ultime sull'Hellas Verona

L'Hellas Verona di mister Paolo Zanetti riprende il proprio campionato con la trasferta di Roma in versione Lazio. Il tecnico vicentino dovrebbe riproporre il 4-2-3-1 delle ultime uscite con Montipò tra i pali, Coppola e Dawidowicz i centrali con Tchatchoua e Bradaric (avanti su Frese) sugli esterni, Duda e Belahyane in mezzo al campo, Harroui a muoversi sulla tre-quarti con Suslov e Lazovic sugli esterni a supporto di uno tra Tengstedt e Mosquera, con il danese favorito per una maglia da titolare come riferimento offensivo centrale.