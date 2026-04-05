Cremonese-Bologna 1-2, le pagelle: Maleh un disastro, Miranda incontenibile

CREMONESE-BOLOGNA: IL RISULTATO FINALE



CREMONESE

Audero 5 - Non impeccabile sul raddoppio di Rowe.

Terracciano 5 - Non riesce mai a prendere le misure da Miranda e Rowe.

Luperto 5.5 - Tiene Castro a debita distanza dalla porta di Audero, offrendo una prestazione tutto sommato positiva.

Bianchetti 5.5 - Guida per quel che può i compagni di reparto.

Pezzella 5 - Superficiale in occasione della rete di Joao Mario. Frenato sulla sinistra, non si rende mai pericoloso.

Zerbin 5.5 - Nel primo tempo soffre terribilmente Miranda e le sue scorribande. Meglio nella ripresa. Dall'85’ Floriani Mussolini 6 - Conquista a pochi secondi dal 90esimo un rigore che ha dato speranza ai suoi.

Maleh 4 - Rischia l’espulsione a più riprese, riuscendo alla fine nel suo obiettivo a partita praticamente finita, compromettendo i sogni rimonta dei suoi.

Grassi 5 - In difficoltà nella gestione degli spazi ma soprattutto sugli inserimenti dei centrocampisti del Bologna. Dal 46’ Bondo 6 - Bravo a dettare i ritmi di gioco. Con lui la Cremonese ha migliorato in velocità e qualità del passaggio.

Vandeputte 4.5 - Disordinato tatticamente e poco preciso tecnicamente. Dal 46’ Thorsby S.V. Dal 53’ Payero 5.5 - Entra bene, con voglia che in alcune circostante è però diventata frenesia.

Bonazzoli 6 - L’unico che ci ha in qualche modo sempre provato. Glaciale contro Ravaglia dagli 11 metri.

Djuric 4.5 - Praticamente un fantasma. Non entra mai nel vivo del gioco della Cremonese. Dal 46’ Okereke 5.5 - Comincia bene poi si perde complice l'ottimo lavoro di Lucumi su di lui.

Marco Giampaolo 5 - Se a Parma erano stati fatti 5 passi in avanti, oggi ne sono stati fatti altrettanti indietro.

BOLOGNA

Ravaglia 5.5 - Rischia di compromettere la partita dei suoi causando un calcio di rigore a favore della Cremonese.

João Mario 7 - Lo fa bellissimo dopo 3’, poi offre una prestazione di livello. Esce con i crampi. Dal 82’ - Zortea S.V.

Vitik 6 - Bravo a contenere prima Djuric poi Okereke.

Lucumi 6.5 - Personalità, muscoli ed eleganza per la difesa del Bologna.

Miranda 8 - Pericolo numero 1 per la Cremonese oggi. Lo conferma la doppietta di assist. Incontenibile.

Freuler 6.5 - Catalizzatore di ogni costruzione dal basso del Bologna. Sbaglia poco o nulla.

Moro 7 - Detta i tempi della sua squadra in maniera eccelsa con la traversa che gli nega la gioia del gol. Dall'82’ Pobega S.V.

Bernardeschi 6 - Sta bene e si vede. Poteva essere più incisivo, ma ha offerto una prestazione comunque buona. Dal 61’ Orsolini 6 - Ingresso in campo anonimo, complice anche una partita che aveva preso una piega ben precisa.

Sohm 6 - Non ha regalato nessun acuto particolare, ma è riuscito come al solito a dare il giusto equilibrio alla squadra. Dal 78’ Ferguson 4.5 - Svolge bene il suo compito, ma in pieno recupero chiude la vena e prima si fa ammonire e poi espellere.

Rowe 7 - Tocca pochi palloni, ma lo fa nel migliore dei modi, trovando anche la via del gol. Dal 78’ Cambiaghi 6 - Prezioso in fase di ripiego nei tentativi di assalto finale della Cremonese.

Castro 6.5 - Non avrà segnato ed aggiunto il suo nome al tabellino dei marcatori, ma il lavoro spalle alla porta che ha fatto è stato incredibile.

Vincenzo Italiano 7 - Non era scontato andare a vincere a Cremona con un quarto di finale di Europa League all’orizzonte, ma il suo Bologna lo fa bene convincendo a pieno.