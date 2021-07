Adesso scatta la missione Qatar. Tuttosport: "Zaniolo al mondiale, caccia al bomber"

vedi letture

Tuttosport guarda già al futuro e pensa a Qatar 2022. Gli Azzurri sono al comando del proprio girone di qualificazione ed hanno buone possibilità di passare direttamente alla fase finale. L'Ifab potrebbe istituzionalizzare i cinque cambi e far rimanere in vigore anche l'ampliamento delle rose. Potenziali acquisti in più potrebbero essere Zaniolo, Pellegrini e Sensi, i cui cammini andranno valutati in base agli infortuni, ma, soprattutto il classe '99, potrebbe essere un protagonista assoluto. Il ct monitora infine Scamacca e la sorpresa Piccoli, mentre Raspadori dovrà confermarsi. Dietro Spinazzola e Chiellini, due certezze di oggi, dubbi, per motivi diversi, di domani.