Alta tensione in casa Roma. Il Messaggero: "Fonseca scarica Dzeko"

vedi letture

Il Messaggero in edicola oggi si occupa dell'alta tensione in casa Roma. "Fonseca scarica Dzeko" scrive il quotidiano romano. Ma andiamo con ordine. Paulo Fonseca sostiene di avere l'appoggio della società e della squadra ma se oggi dovesse fallire la gara con lo Spezia quell'appoggio verrà meno. Diciamo quindi che Fonseca si gioca tutto, o quasi. E intanto si 'concede il lusso' di scaricare il capitano, Edin Dzeko. Il rapporto tra i due è simile a quello tra Gasperini e Gomez: nullo. Si è parlato di lite furibonda a Bergamo, lo stesso è avvenuto a Roma dopo la disfatta in Coppa Italia contro lo Spezia. Durante la sfida di Coppa Italia contro lo Spezia, al momento della sesta sostituzione, Dzeko si è lasciato andare a un'altra plateale critica. La discussione poi ha avuto il culmine nello spogliatoio, tra insulti, parole grosse, c'è chi racconta di qualche spintone qua e là con un componente dello staff. Ma quando si superano i limiti, lo strappo è inevitabile. E Fonseca - il giorno dopo - ha comunicato alla squadra che Dzeko non avrebbe fatto parte della sfida di oggi con lo Spezia, per motivi disciplinari. Ieri invece in conferenza stampa ha provato a tappare la falla, parlando di motivi fisici legati ad una "contusione". Il portoghese deve rinunciare anche a chi si è mostrato dalla parte di Dzeko, vedi i vari Pedro, Mkhitaryan, ma anche Fazio e Jesus, che hanno cercato di salvare il capitano. Paulo però va avanti per la sua strada e per ora comanda. E Dzeko è fuori. E non solo lui.