Asse Inter-Chelsea. Gazzetta: "Vertice per Onana: no a Kepa, su Chalobah e Loftus-Cheek..."

Ad un anno dal suo arrivo a Milano, Andrea Onana potrebbe lasciare l'Inter per accasarsi al Chelsea. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, nella giornata di mercoledì c'è stato un vertice a Milano tra i due club per intavolare la trattativa. L'Inter valuta il portiere 40 milioni di euro e, alla proposta dei dirigenti londinesi di inserire Kepa nella trattativa, hanno risposto negativamente. I nerazzurri vorrebbero realizzare un'importante plusvalenza senza contropartite tecniche, ma ci sono dei giocatori del Chelsea che potrebbero interessare. Su tutti il difensore Chalobah (messo nel mirino la scorsa estate, quando Skriniar sembrava destinato al PSG) e il centrocampista Loftus-Cheek (anche lui cercato in passato).