Azzurri in semifinale. Libero: "L'Italia vince, continua il sogno"

vedi letture

"L'Italia vince, continua il sogno" scrive in prima pagina Libero in merito alla vittoria della Nazionale ieri sera contro il Belgio a Monaco. Gli azzurri strappano un biglietto per la semifinale (di martedì con la Spagna), grazie ai gol di Barella prima e di Insigne poi. Il sogno continua.