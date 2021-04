Balzaretti a La Gazzetta dello Sport: "Toro, tridente perché no? Juve, Ramsey solo se al top"

Interpellato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, Federico Balzaretti, ex calciatore e oggi opinionista DAZN, ha parlato così del derby di Torino in programma questa sera: "Leggo che il Torino sta provando il tridente e avrebbe senso. Verdi, Belotti e Sanabria hanno qualità e sanno aiutare la squadra: io dico... perché no? Anche se il 3-5-2 è lo stesso sistema di gioco del Benevento, che due domeniche fa ha battuto Pirlo". L'ex Roma e Palermo si è poi soffermato su alcuni singoli bianconeri: "Sono un grande estimatore di Danilo: grande stagione. Mi piace anche a centrocampo. Piuttosto, userei Ramsey solo se al 100%: il Toro in mezzo è aggressivo, può soffrire".