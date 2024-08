Baroni carica la Lazio, si va verso il tridente con Noslin e Zaccagni

vedi letture

Marco Baroni è sicuro, la Lazio è pronta per emozionare. Il nuovo tecnico dei biancocelesti farà il suo esordio all'Olimpico contro il Venezia, un match da vincere subito per poter iniziare col piede giusto: si va verso il possibile tridente, con Noslin e Zaccagni a supporto di Castellanos, a centrocampo spazio a Rovella con Dele-Bashiru pronto a scendere in campo dal primo minuto.

Ieri il tecnico ha ribadito le emozioni in vista dell'esordio: "Il bello del mio lavoro è che mi alzo ogni mattina emozionato, cerco sempre motivazioni. Amo il lavoro che faccio e hai sempre emozione, in questo momento c'è grande concentrazione e attenzione, anche emozione di partire per la prima di campionato davanti ai nostri tifosi. Ci sono queste sensazioni belle che poi si traducono in concentrazione sul lavoro e sulla squadra".