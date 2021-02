Bayern show. La Gazzetta dello Sport: "La Lazio si dimostra troppo inferiore rispetto ai tedeschi"

All'indomani della sconfitta contro il Bayern, La Gazzetta dello Sport constata come la Lazio si sia dimostrata "troppo inferiore" rispetto ai bavaresi. La squadra di Flick è una superpotenza, ed è abituata a crescere di tono quando sale la pressione. Il match di ieri non lascia speranze in vista del ritorno: l'ultima volta che i tedeschi erano venuto all'Olimpico avevano stracciato la Roma con un 7-1, ieri invece si sono fermati prima. Troppa differenza tra le due formazioni, anche di atteggiamento: a peggiorare la situazione ci hanno pensato tre errori marchiani dei biancocelesti, prima con Musacchio, poi con la coppia Leiva-Patric, e infine con Acerbi. Sul palcoscenico europeo il Bayern si sente a proprio agio, come sul divano di casa, e ieri l'ha dimostrato. La Lazio, invece, si è fatta piccola.