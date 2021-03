Bologna-Sampdoria, la moviola del Corriere dello Sport: "Regolare il gol di Quagliarella"

vedi letture

Bologna-Sampdoria, la moviola del Corriere dello Sport: "Regolare il gol di Quagliarella". L'attaccante blucerchiato si appoggia su Danilo con una lieve gomitata involontaria sul volto del difensore, ma Irrati fa bene a non intervenire. Prima del vantaggio iniziale del Bologna c'è un contatto leggero tra Soriano e Quagliarella con il doriano funito per il fallo di mano in caduta. Ineccepibili le quattro ammonizioni, ma forse ne manca una su Ekdal. Regolare l'1-1 con Danilo che perde la marcatura e non fa il fuorigioco. A un quarto d'ora dalla fine, lancio di Danilo per Sansone che è in offside e segna, ma il gol è giustamente annullato. Pesante il giallo per Ramirez che salterà il Torino, infine rischia Tomiyasu nel finale trattenendo in area Gabbiadini.