Brocchi a Tuttosport: "Locatelli è pronto per una maglia pesante come quella della Juve"

L'ex centrocampista e attuale allenatore, Cristian Brocchi, ha parlato a Tuttosport di Manuel Locatelli, da lui da lui fatto debuttare nel Milan contro il Carpi nel 2016: "Non sono sorpreso dalla strada che ha fatto. L'avevo allenato fin dagli Allievi e ho visto da vicino tutta la sua crescita. Juventus? E' pronto per i bianconeri, anche perché forse la personalità è il suo miglior pregio. E la differenza tra giocare in una squadra di medio livello e poter giocare in una grande la fa proprio la personalità".