Burdisso al Corriere dello Sport: "Mourinho può diventare l'imperatore di Roma"

"Mourinho può diventare l'imperatore di Roma", dice Nicolas Burdisso al Corriere dello Sport. "Ha un'esperienza pazzesca ed una bacheca di trofei da fare paura. Secondo me aprirà un ciclo. Vincere a Roma non è semplice, e porre degli obiettivi al di là della realtà non è giusto. Ma è un allenatore vincente con un bagaglio d'esperienza super", dichiara l'ex difensore. "Se c'è uno che può gestire la piazza è proprio lui. A Roma devi capire non solo quello che succede in campo ma anche l'umore dei tifosi. Ci vuole una persona dinamica, un tecnico che sia bravo a guidare non solo i giocatori. Lui ha tutte queste doti. Arriva uno che può diventare l'imperatore di Roma".