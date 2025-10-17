Castellanos e non solo, quanti stop in Serie A. Il Messaggero: "Finora già 78 infortuni"

La prima pagina lanciata oggi in edicola da Il Messaggero si focalizza sui numerosi infortuni muscolari che stanno colpendo i giocatori di Serie A. Gli ultimi 'rumorosi' stop sono arrivati in casa Milan con Christian Pulisic e Adrien Rabiot, mentre nei giorni scorsi erano arrivate brutte notizie per l'Inter (risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra per Marcus Thuram) e per la Lazio, con Valentin Castellanos che sarà costretto a fermarsi a lungo: gli esami strumentali ai quali si è sottoposto l’attaccante argentino hanno infatti evidenziato una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra che lo terrà ai box fra i 45 e i 60 giorni.

Il quotidiano generalista romano dedica all'argomento un box nel taglio alto della prima pagina, con il biancoceleste scelto come uomo copertina: "Problemi muscolari, la Serie A ha fatto crac: finora già 78 infortuni. 'Calendari troppo fitti'", si legge nel titolo proposto.