Lazio in emergenza infortunati, c'è lesione per Castellanos. Quante partite salterà

Altre brutte notizie per Sarri, aumentano gli indisponibili per la sua Lazio, che nel fine settimana ha perso un pezzo da novanta. Si deve fermare ai box il centravanti principe della compagine biancoceleste, Valentin Castellanos detto 'El Taty'. L'esito degli esami strumentali ai quali si è sottoposto l'argentino hanno infatti evidenziato un problema serio, confermando i timori della vigilia: lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra. E sono già partiti i calcoli per il rientro di un giocatore tanto importante nello scacchiere di Sarri, per il quale però è previsto uno stop che va dai 45 ai 60 giorni.

Come si è infortunato Castellanos. E quando. Il guaio fisico del Taty nasce nell'allenamento del venerdì: lì l'attaccante argentino ha lamentato un problema muscolare e proprio per questo nella seduta della mattina di sabato non era presente in gruppo, per l'ultimo appuntamento sul campo prima di un paio di giorni di riposo. Per Sarri dover rinunciare anche a Castellanos suona come una doccia fredda, visti i tanti giocatori già ai box di casa Lazio.

Quante partite salterà quindi Castellanos? Come minimo, cinque. Eccole di seguito:

Domenica 19 ottobre 2025 - Atalanta vs Lazio (Serie A)

Domenica 26 ottobre 2025 - Lazio vs Juventus (Serie A)

Giovedì 30 ottobre 2025 - Pisa vs Lazio (Serie A)

Lunedì 3 novembre 2025 - Lazio vs Cagliari (Serie A)

Domenica 9 novembre 2025 - Inter vs Lazio (Serie A)