La Lazio perde Castellanos, quante e quali partite salterà (come minimo) l'attaccante

Ennesima tegola in casa Lazio, perché almeno fino alla prossima sosta il tecnico Sarri sarà costretto a fare a meno del proprio centravanti di riferimento, il bomber argentino Valentin 'Taty' Castellanos (27 anni). Lesione di secondo grado al flessore della coscia destra, questo l'esito che è emerso dagli esami strumentali ai quali si è sottoposto il classe '98 e che lo vedrà quindi costretto a rimanere ai box per oltre un mese, quasi due.

Dovrebbero poter essere 'solo' cinque le partite in cui Sarri dovrà giocoforza rinunciare al suo centravanti principe, considerando anche che i biancocelesti in questa stagione non partecipano alle coppe europee. Da Atalanta-Lazio a Inter-Lazio, con nel mezzo la sfida alla Juventus, sono tre le partite di cartello però che i capitolini giocheranno sprovvisti di Castellanos. Nella migliore delle ipotesi rientrerebbe quindi il 23 novembre, per la sfida casalinga contro il Lecce prevista per il rientro dalla prossima sosta per le nazionali.

Le partite che la Lazio giocherà senza Castellanos

Domenica 19 ottobre 2025 - Atalanta vs Lazio (Serie A)

Domenica 26 ottobre 2025 - Lazio vs Juventus (Serie A)

Giovedì 30 ottobre 2025 - Pisa vs Lazio (Serie A)

Lunedì 3 novembre 2025 - Lazio vs Cagliari (Serie A)

Domenica 9 novembre 2025 - Inter vs Lazio (Serie A)