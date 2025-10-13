Lazio, tegola Castellanos: domani consulto con lo staff medico, confermata la lesione

Valentin Castellanos si ferma almeno fino alla prossima sosta. Gli esami ai quali si è sottoposto stamani il centravanti argentino hanno infatti evidenziato una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra. In attesa della conferma che arriverà dal report ufficiale della Lazio, sono già partiti i calcoli per il rientro di un pezzo da novanta quale il 'Taty', per il quale però è previsto uno stop che va dai 45 ai 60 giorni.

In casa Lazio comunque non c'è stato alcun comunicato ufficiale: oggi è stato fatto l'esame strumentale e solo domani ci sarà il consulto con lo staff medico per esaminare il responso odierno e valutare le reali condizioni dell'attaccante.

Come e quando si è infortunato Castellanos. L'origine del guaio fisico rimediato dal Taty è nell'allenamento del venerdì: lì l'attaccante argentino ha lamentato un problema muscolare e proprio per questo nella seduta della mattina di sabato non era presente in gruppo, per l'ultimo appuntamento sul campo prima di un paio di giorni di riposo. Per Sarri dover rinunciare anche a Castellanos suona come una doccia fredda, visti i tanti giocatori già ai box di casa Lazio.