Che botta per Milenkovic: due turni di stop. QS-La Nazione: "E la Fiorentina prepara il ricorso"

QS-La Nazione parla del 'caso' Milenkovic, squalificato per due turni dopo l'espulsione di venerdì scorso contro il Torino. Fiorentina sorpresa alla lettura del comunicato del Giudice Sportivo. Due turni di squalifica a Milenkovic della Fiorentina "per condotta gravemente antisportiva per essersi posto, al 26° del secondo tempo, testa a testa con un avversario provocandone la caduta". Nessuna attenuante per il difensore viola nonostante la testata non sia stata tale. La Fiorentina prepara ricorso. Intanto Prandelli, contro l'Inter, dovrà fare a meno del serbo e di Castrovilli, e dovrebbe puntare su Quarta e Pulgar, con Vlahovic in attacco.