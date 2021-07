Chi trova un amico trova un tesoro. La Stampa: "Mancini e Vialli, una vita dietro le lacrime"

L'abbraccio tra le lacrime di Vialli e Mancini è un momento di grande intimità, benché parlare di intimità in mondovisione sembri un paradosso. Uno ha sempre avuto bisogno dell'altro - scrive oggi Il Secolo XIX -, nella buona e nella cattiva sorte. In quel gesto c'è la rappresentazione fisica e simbolica di un'intesa senza limiti e confini. Vialli non era presente alle celebrazioni, né al Quirinale o a Palazzo Chigi: si è fermato a Londra, dove c'è la sua vita e la sua battaglia. Luca e Roberto non si sono mai persi: una vita insieme, ora eternata da una notte indimenticabile.