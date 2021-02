Confronto Roma-Dzeko. Corriere dello Sport: "Domani incontro Pinto-Lucci per l'armistizio"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio al suo interno a Edin Dzeko con questo titolo: "Domani incontro Pinto-Lucci per l'armistizio". La conciliazione per il bene dei giallorossi potrebbe avvenire già domani a mercato chiuso. Il direttore sportivo e l'agente del bosniaco saranno i due attori principali per mediare tra le parti dopo che l'ipotesi di uno scambio con Sanchez è ormai tramontata. Bisognerà trovare un punto di incontro che sia almeno un armistizio se non sarà possibile una pace, con una stabilità di rapporti per andare avanti fino al termine della stagione.