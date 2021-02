CR7 non sbaglia la terza a San Siro. Gazzetta: "E l'Inter senza Lukaku è un'altra cosa"

La Gazzetta dello Sport analizza la sfida andata in scena ieri tra Inter-Juve: "CR7 non sbaglia la terza a San Siro. E l'Inter senza Lukaku è un'altra cosa" scrive il quotidiano. Dopo due comparsate negative a San Siro, difficilmente uno come Ronaldo mette in fila la terza. La sfida l'ha decisa lui con una doppietta, rendendo vano il gol del vantaggio di Lautaro. La Juve, appena messa in bacheca la Supercoppa, intravede la finale di Coppa Italia. Non brilleranno come la Champions, ma intanto lo scorso anno Sarri le perse entrambe. Alla seconda, l’allievo Pirlo ha battuto il maestro Conte. Non gli ha restituito il dominio schiacciante che i nerazzurri imposero in campionato, ma ha presentato una Juve solida, pratica e determinata, che ha meritato al di là dei gentili omaggi degli avversari. Per prendere il posto della Juve, non basta batterla platealmente una volta. Bisogna saperlo rifare e soprattutto volerlo. Ieri all’Inter non sono mancati solamente Hakimi e Lukaku, è mancata prima di tutto la voglia di aggredire ogni seconda palla, la disponibilità al sacrificio e alla concentrazione massima. Un passo indietro nel percorso di crescita di Conte e una conferma in più: senza Lukaku, senza la sua profondità, la sua lotta, la sua forza, la sua generosità, l’Inter sarà sempre un’altra cosa.