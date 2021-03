Crisi Monza, vacilla la posizione di Brocchi: per ora resta, poi? Le aperture dei quotidiani

vedi letture

Il pesante ko rimediato contro il Venezia ha aperto una mini crisi in casa Monza, con mister Christian Brocchi messo in discussione: erano già emersi i nomi in pole per la sostituzione (Aurelio Andreazzoli e Roberto Donadoni), ma la situazione pare essere rientrata, anche in attesa che l'Ad Adriano Galliani venga dimesso dall'ospedale dove è ricoverato per Covid-19.

E' chiaramente questo il tema del giorno, con Tuttosport che titola: "Monza: Brocchi resta, per ora". Nel dettaglio: "Il Monza va avanti con Cristian Brocchi. Salvo ripensamenti nelle prossime ore, comunque resi possibili dalla sosta, visto che la B tornerà in campo soltanto per il Venerdì Santo (il 2 aprile), il club brianzolo non dovrebbe cambiare guida. Certo, l’1-4 subito dal Venezia è una di quelle sconfitte che lasciano il segno, che possono essere lo spartiacque di una stagione visto che, fra le altre cose, ha fatto perdere al Monza il 2° posto, cioè la zona A, superato di 2 punti dal lanciatissimo Lecce. Ma l’orientamento prevalente all’interno del club brianzolo è quello di confermare il tecnico che guida il Monza dall’autunno 2018, cioè da poco dopo l’arrivo di Berlusconi e Galliani. Già, Galliani".

Fa eco La Gazzetta dello Sport, "Monza avanti con Brocchi. E si aspetta Galliani...", che aggiunge: "Dopo la brutta sconfitta contro il Venezia di sabato, in casa Monza ieri si respirava voglia di riscatto, ma non aria di rivoluzione. Certo, l’assenza di Adriano Galliani nel gestire questo momento critico si sta facendo sentire: l’a.d. è ancora in ospedale per il Covid, ma le sue condizioni sono in miglioramento e a Monzello non vedono l’ora che ritorni al timone. Nell’attesa, la sensazione è che, dopo i colloqui di ieri tra le varie componenti societarie, il Monza continuerà la caccia alla promozione in Serie A con la conferma di Cristian Brocchi in panchina. L’ex milanista dopo aver vinto solo due delle ultime sei partite, dovrà sfruttare la sosta per ricompattare l’ambiente".