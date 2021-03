Dalla crisi iniziale al terzo posto: il Lecce vuole la A. Le aperture dei quotidiani spotivi

Dalla crisi iniziale al terzo posto: sudato e sofferto, ma arrivato. Che il Lecce di mister Eugenio Corini voglia la Serie A è cosa ormai nota, e il secondo gradino della classifica dista solo un punto; certo, i sette punti dalla vetta - appannaggio dell'Empoli - non sono incolmabile, ma intanto c'è da difendere quello che è stato ottenuto.

Anche se con Massimo Coda tutto sembra più facile. Ed è l'attaccante a prendersi la scena, con La Gazzetta dello Sport che titola: "Coda non si ferma più. Il Lecce passa a Venezia". Nel dettaglio: "Un po’ di risparmio energetico, un po’ di sano realismo e tanta organizzazione in stile Corini. Il Lecce va avanti, continua la corsa verso la A e arricchisce il momento felice: sono 5 vittorie e 3 pareggi. E neanche Coda si ferma, terza doppietta di fila. Eppure il Venezia non meriterebbe la sconfitta: due volte sotto, riesce a recuperare e si arrende solo a un rigore piuttosto dubbio. È un 3-2 molto ricco: di sbagli, di prodezze, di nervosismo. È mancato solo il duello a distanza tra i centravanti, perché Forte toglie il disturbo dopo mezz’ora (guaio muscolare). Peccato".

Fa eco il Corriere dello Sport: "Coda ancora implacabile Il Lecce ha le mani sulla A". Sul match: "Stavolta non procede a forza quattro, il Lecce, ma ci va vicino. Anche se va benissimo anche così. Con carattere e personalità messi in laguna, sfoderati anche nel momento in cui il Venezia rimonta due volte. Passaggio cruciale, nella corsa alla promozione dei salentini di Corini capaci di un imperioso recupero dopo qualche battuta a vuoto, complice il Covid che aveva lasciato più d’un segno. Impreziosita da un'altra doppietta – la terza consecutiva – di Massimo Coda, capo-cannoniere della serie B e soltanto a quattro gol dal proprio record personale in una stagione. Il Lecce da tempo ha ritoccato verso l'alto le ambizioni, e preso altro slancio".

"Lecce, profumo di A. Che colpo a Venezia", così Tuttosport. Che prosegue poi sulla partita: "Prova di forza del Lecce che supera il Venezia, respingendo per due volte il pari dei lagunari ottenendo la terza vittoria consecutiva che profuma di Serie A. Ottavo risultato utile di fila per i salentini, 11 reti nelle ultime tre gare, discorso promozione diretta sempre più vivo".