Dalle punizioni alla panchina, Bologna-Juve è Mihajlovic vs Pirlo. Gazzetta: "Ti punisco io"

Bologna-Juventus sarà, tra le tante cose, anche la partita tra due ex tiratori di punizioni che ora siedono in panchina. Sinisa Mihajlovic contro Andrea Pirlo, punzecchiatisi scherzando anche in conferenza stampa. "Pirlo vs Miha, ti punisco io", titola al riguardo La Gazzetta dello Sport.