De Laurentiis, ciak per il Napoli. Il Mattino: "Una serie TV su Maradona e il club"

Una serie TV dedicata a Maradona e al Napoli: questo il progetto che ha in mente Aurelio De Laurentiis, come da lui stesso confermato al Passepartout Festival di Asti. Nel suo intervento - riporta oggi Il Mattino - il patron azzurro si è soffermato anche sul fallimento del progetto Superlega: "Ho sempre detto ad Agnelli che stava sbagliando, perché loro volevano diventare gli attori principali del sistema, ma invece democraticamente bisogna lasciare la porta aperta a tutti". DeLa ha poi espresso preoccupazione per gli azzurri convocati nelle rispettive nazionali: "Ne ho 18 impegnati: e se qualcuno si rompe e non torna per sei mesi, chi mi ripiana quei 50 o 100 milioni?".