Dietrofront Cosenza: Occhiuzzi rimane alla guida della squadra. Le aperture dei quotidiani

Il lungo stop sembrava portare a un ribaltone in panchina, ma in extremis il Cosenza ha optato per la soluzione di continuità: mister Roberto Occhiuzzi è e sarà il tecnico dei lupi.

Niente esonero, nonostante si vociferassero già i possibili sostituti, tra cui Massimo Drago, Alessandro Calori e Walter Novellino.

La decisione è arrivata ieri, e la stampa nazionale ha dedicato spazio a questo, con Tuttosport che ha esordito con "Il Cosenza conferma Occhiuzzi", per spiegare poi: "Tanto rumore per nulla: Roberto Occhiuzzi rimane sulla panchina del Cosenza dopo che, il suo esonero era stato dato per certo, tanto da annullare la ripresa degli allenamenti di lunedì e con Walter Novellino pronto a rilevarlo per prendere in mano una situazione difficilissima. Il dietrofront del patron Guarascio non sorprende considerando la gestione della società caratterizzata da politiche al risparmio che, se da un lato hanno tenuto i conti in ordine, dall’altro hanno messo un freno alle ambizioni della piazza. Ed i risultati negativi di quest’anno, che stanno riportando il Cosenza in C, sono stati argomento di un confronto fra un gruppo di tifosi, Occhiuzzi e il ds Trinchera alla ripresa degli allenamenti".

Del malumore della tifoseria ne ha parlato anche La Gazzetta dello Sport: "Tensione Cosenza. Occhiuzzi rimane, i tifosi contestano". "Dietrofront Cosenza: sarà ancora Occhiuzzi a guidare la squadra nelle ultime quattro partite di campionato. Quando sembrava già deciso il suo esonero con l’ingaggio di Novellino, ha prevalso la volontà del direttore sportivo Trinchera, che è riuscito a far tornare sui propri passi il presidente Guarascio. Ieri, prima della ripresa degli allenamenti, acceso faccia a faccia con un gruppo di tifosi".

Conclude il Corriere dello Sport: "Il Cosenza è a rischio caos Ma Occhiuzzi non si tocca". Nel dettaglio: "Cosenza a rischio caos. Dietrofront del presidente Guarascio. Prima si, poi ni, infine no per un nuovo allenatore. Novellino resta a casa. Non cambia nulla nel Cosenza calcio. Tutto fermo, tutto come prima. Perché è troppo tardi ed i giochi –avrà pensato qualche collaboratore del patròn-, sono già fatti, o quasi. Un cambio tecnico casomai doveva avvenire prima, non nel rush finale di un campionato il cui finale appare in salita, ma tutto da giocare. E’ passata la linea del ds Trinchera - che a fine torneo lascerà il Cosenza -, a tenere sulla panchina Roberto Occhiuzzi, uomo fidato".