Donadoni al Corriere della Sera: "Azzurri brillanti, Berardi può fare la differenza"

L'ex ct Roberto Donandoni ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera dove ha parlato della Nazionale: "Mancini ha trasmesso il suo Dna e sta portando avanti una filosofia di gioco, piacevole e gratificante per gli interpreti, i calciatori palesano un certo gusto nel giocare. Non dobbiamo però caricarli di troppe responsabilità in questa onda positiva, se siamo bravi a non creare ulteriori pressioni l’Italia può giocarsela fino in fondo".

Sulla favorita per la vittoria finale: "Temo più le squadre, intese come gruppo, che le formazioni con individualità importanti. Il gioco di squadra paga di più, poi agevola avere individualità di qualità. L’Italia non ha niente da invidiare a nessuno, ha spirito e un gruppo con la volontà di sacrificarsi per il compagno".

Su Berardi: "Negli ultimi anni è maturato molto, mi aspetto continui ad affermarsi, senza sbalzi. Eliminare i «sali e scendi» e dare continuità alle prestazioni dimostra di aver imparato a gestire i momenti. Berardi ha mezzi tecnici importanti: sa creare la superiorità, può fare la differenza".