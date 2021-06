Donnarumma-PSG. Gazzetta: "Visite già programmate anche dalla Nazionale. Si fanno giovedì?"

La Gazzetta dello Sport riporta di un sempre più vicino Gigio Donnarumma al PSG. Lo conferma anche il programma della Nazionale che ormai ha calendarizzato le visite mediche per il portiere. Va solo trovato il giorno migliore, per non interferire con il lavoro del ct Mancini, ma anche per formalizzare il trasferimento a Parigi e permettere all'ormai ex Milan di non pensare più al mercato. Già questo giovedì potrebbe essere affrontata l'ultima formalità prima della firma del quinquiennale da 10 milioni netti.