Dybala forza 10. La Gazzetta dello Sport: pronto il rinnovo: sarà il più pagato dopo CR7

vedi letture

E' il turno del rinnovo di Paulo Dybala in casa Juventus. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola riporta di come l'argentino sarà il più pagato dopo Cristiano Ronaldo. Paulo s’aspettava un’altra estate in vendita, com’è stato nelle ultime due, invece Max vuole farne un totem anche per il futuro, soprattutto in previsione di un addio anticipato di Ronaldo. In attesa del vertice di domani, nel quale verrà delineata la nuova Juve, Andrea Agnelli ha già dato mandato a Federico Cherubini, il nuovo uomo mercato bianconero che lavorerà in sinergia con Allegri, di contattare Jorge Antun, procuratore dell’argentino, per proporgli il prolungamento con un aumento dello stipendio da 7,3 a 10 milioni annui (più bonus). Il club (che non vuole correre il rischio di un Donnarumma bis) è pronto a fare uno sforzo economico nonostante il periodo delicato e dopo un’annata deludente dell’argentino (frenato dagli infortuni) per garantirgli uno stipendio da top, ma non andrà oltre quella cifra. Con 10 milioni la Joya diventerebbe il secondo più pagato della rosa, dopo CR7.