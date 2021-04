È nata la Superlega! La Gazzetta: "Senza big Serie A a 18 e due retrocessioni"

vedi letture

"Senza big Serie A a 18 e due retrocessioni", titola La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. In questo nuovo mondo che prevederebbe la Superlega occorrerebbe la riforma dei campionati. La Serie A, senza le tre big, non potrebbe restare a 17 squadre, e c'è chi dice che sarebbe giunto il momento di "dimagrire" a 18 squadre il format. Ma dopo l'assegnazione del pacchetto di diritti TV a DAZN sarebbe complicato fare digerire questa riduzione. Se Juve, Inter e Milan venissero estromesse, come sostituirle? Una ipotesi sarebbe il blocco delle retrocessioni e la promozione di tre dalla B. In un format a 18 invece, dato che dar corso al salto dalla B sarebbe obbligatorio, le retrocessioni potrebbero essere solo due. Questione delicata, con risvolti legati anche a sponsor e diritti tv.