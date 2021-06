Corriere della Sera, il medico della Danimarca: "Eriksen era perduto. Così lo abbiamo salvato"

"Eriksen era perduto. Così lo abbiamo salvato". Queste le parole del medico della Danimarca nel taglio alto della prima pagina dell'edizione odierna del Corriere della Sera. Il racconto da brividi del dottore della Nazionale ed il caso partita: forse non andava giocata. L'ex Tottenham sta meglio dopo l'arresto cardiaco, il suo messaggi: "Ragazzi, voi come state?", Ferretti: "Insegniamo a fare come Kjaer", il ct: "Non so se sia stato giusto proseguire".