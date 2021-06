Il Messaggero: "All'Olimpico in 16.000 per gli Azzurri e per tornare alla normalità"

Il Messaggero nell'edizione odierna dedica uno spazio all'Italia nel taglio alto della prima pagina con questo titolo: "All'Olimpico in 16.000 per gli Azzurri di Mancini e per tornare alla normalità". La Nazionale cerca il riscatto dopo 5 anni di buio: l'Italia torna di moda e ora sogna un Europeo da protagonista. Questa sera l'esordio alle 21:00 contro la Turchia.