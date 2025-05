Tuttosport sull'allenatore della Juventus: "Si ricomincia da Tudor"

"Juve, si ricomincia da Tudor". Così Tuttosport apre oggi, giorno della finale di Champions: il focus resta l'allenatore della Juventus, a maggior ragione dopo il sì di Gasperini alla Roma.

Lunedì scatta l'operazione Mondiale per Club: il croato, seppur infastidito dalle voci, spera ancora nella conferma. A inizio settimana s'insedia la nuova dirigenza con Comolli e Chiellini. Per la panchina si valuta anche Marco Silva del Fulham, come ds sale Diego Lopez del Lens.