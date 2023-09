Emergenza Lazio. Il Messaggero: "Immobile in dubbio e Zaccagni è in preallarme"

Il Messaggero fa il punto sulle condizioni di Ciro Immobile. Ora ha preso una ginocchiata col Toro, ha mal di schiena fortissimo. Solo oggi si saprà se Immobile riuscirà a scendere in campo. Ieri ha lavorato in palestra, vuole esserci a ogni costo, ma Sarri medita ancora se risparmiarlo o meno. Se Immobile non darà garanzie, Castellanos potrebbe fare il debutto dal 1'. Il condizionale è d'obbligo perché Sarri pensa persino a Felipe Anderson falso nueve. Il problema è che Zaccagni è un'altra incognita dell'ultimo minuto: si trascina dietro un forte affaticamento, è di nuovo in preallarme.