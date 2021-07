Esplode la festa. Il Messaggero: "Tutti in strada a festeggiare, è una liberazione"

L'interminabile gara contro la Spagna ha tenuto incollati alla tv per oltre 120' gli italiani, scesi poi a festeggiare in strada. "Tornano i caroselli", scrive oggi Il Messaggero: una liberazione non solo calcistica, in questa gioia c'è tutto quello che abbiamo accumulato in un anno e mezzo. L'Italia, partita con solo le luci di posizione accese, ora illumina Wembley con gli abbaglianti. Stasera conosceremo l'avversaria della nostra quarta finale a un Europeo: dovesse essere l'Inghilterra, gli azzurri avrebbero l'occasione di infliggere un piccolo "Maracanaço" ai ragazzi di Southgate. Nel caso fosse invece la Danimarca a passare, troveremmo un avversario che ha vissuto su un'altra onda, quella emotiva dello shock di Eriksen nel match inaugurale.