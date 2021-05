Fiorentina, 2-0 alla Lazio, l'apertura di QS: "Storico Dusan. E' (quasi) fatta"

"Storico Dusan. E' (quasi) fatta". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di QS. La Fiorentina ha superato 2-0 ieri sera la Lazio grazie ad una doppietta del giovane centravanti. Tre punti fondamentali per la formazione di Beppe Iachini nella corsa salvezza mentre i biancocelesti di Simone Inzaghi hanno rallentato nella lotta per il quarto posto.

Stasera Juve-Milan - Sfida decisiva all'Allianz Stadium. Juventus e Milan è uno spareggio che può valere un posto nella prossima Champions League. Una partita importante per entrambe le formazioni non ancora sicure di partecipare al prossimo torneo internazionale. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina del quotidiano: "Lotta Champions, Juventus-Milan è come una finale".

Festa Inter - "Inter, i numeri da grande festa: 5-1 alla Samp e 4.500 tifosi". Questo il titolo dedicato alla formazione nerazzurra. La squadra di Antonio Conte ieri ha festeggiato in campo la conquista dello scudetto superando nettamente la Sampdoria per 5-1. Prima della partita la squadra è stata accolta al "Meazza" da 4.500 tifosi all'esterno dell'impianto.