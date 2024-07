Fiorentina, Gudmudsson torna ad essere un'ìdea ma ci sono due nodi da sciogliere

Se è vero, parafrasando Venditti, che certi amori fanno lunghi giri e poi tornano al punto di partenza, allora quello provato da Daniele Pradè per Albert Gudmundsson non si tratta di una semplice infatuazione invernale. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo viola sarebbe in procinto di tornare a bussare alla porta del Genoa per l'asso islandese dopo i vani tentativi dello scorso mercato gennaio.

La Fiorentina però dovrà prima fare i conti con due nodi importanti. Innanzitutto le pretese del Genoa: come detto, sei mesi fa gli uomini di mercato del Grifone attuarono un vero e proprio gioco al rialzo, finendo per chiedere 30 milioni di euro. Non è da escludere che le pretese possano abbassarsi, ma strappare Gudmudsson dalla Liguria non sarà semplice. C'è poi il nodo legato alla volontà del giocatore di trasferirsi a Firenze, anche perché le alternative - nonostante un interesse leggermente in calo - non gli mancano: l'Inter resta vigile anche se pare abbia allentato la presa; ci sono poi i club arabi e di Premier League, che non è un mistero essere il sogno del numero 11.