Fiorentina, il QS titola: "È una doppia sfida: alla Lazio e alla paura"

"Dopo l'inchiodata contro il Bologna, zero tiri in porta, la Fiorentina si prepara a un nuovo seminario calcistico che la costringerà a restare sul pezzo dal primo all'ultimo minuto, un'allerta permanente che potrebbe esaltare chi ha bisogno di stimoli giganti per rendere al meglio". Presenta così la sfida tra i viola e la Lazio il QS, che dopo questa premessa conclude che, "volendo considerare il bicchiere mezzo pieno, è con una ragionevole speranza che la Fiorentina si avvicina alla temibile partita contro la Lazio". I toscani sono in attesa di veder sbocciare definitivamente Vlahovic, che pur avendo grandi qualità in prospettiva spesso e volentieri è costretto a reggere da solo il peso dell'attacco. Prandelli cerca equilibrio, in campo e nelle parole. Una cosa importante, però, ieri l'ha detta, riferendosi alla paura che per troppo tempo ha attanagliato la squadra: "L'abbiamo scacciata". Anche perché all'Olimpico occorrerà coraggio.