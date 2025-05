Gasperini respinge la corte della Juventus. Il Messaggero: "Arriva il sì alla Roma"

"Gasperini respinge la corte della Juventus. Arriva il sì alla Roma" è il titolo de Il Messaggero per parlare della scelta della Roma ricaduta su Gian Piero Gasperini. Sarà il tecnico di Grugliasco a guidare i giallorossi dopo Claudio Ranieri, pronto a ritirarsi dalle scene ma restando comunque in sella alla dirigenza romanista. E la scelta di Ghisolfi e Ranieri è stata proprio quella di puntare sull'ormai ex tecnico dell'Atalanta.

Gian Piero Gasperini ha sciolto le ultime riserve dando il suo sì definitivo alla Roma. La società giallorossa è dunque sempre più sicura di arrivare in tempi brevissimi alla fumata bianca col tecnico che si accinge ormai a dare l'addio all'Atalanta. Si attende la risoluzione con la Dea, poi l'annuncio e la conferenza stampa d'addio a Bergamo dopo 9 anni per l'inizio dell'avventura nella Capitale.

Spazio anche alle mosse future del club giallorosso: "Lucca e un esterno le prime mosse della Roma". Nell'incontro tra Ghisolfi e Gasperini si è parlato anche del mercato e delle scelte per rinforzare la squadra in modo tale da consegnare al tecnico una rosa su misura.