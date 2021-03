Gattuso via da Napoli a fine stagione? Il Mattino: "In questa storia mai dare le cose per scontate"

Il Mattino nell'edizione odierna analizza la situazione legata a Gennaro Gattuso e il suo possibile addio al Napoli con questo titolo: "In questa storia mai dare le cose per scontate". La vittoria a San Siro dei partenopei rimette in discussione anche il secondo posto con il tecnico che aveva previsto tutto con Giuntoli: troppi infortunati nel periodo chiave della stagione. Ringhio si aspettava una presa di posizione contro il vociare anti-Rino da parte del club, ma adesso tutti si aspettano l'addio a stagione conclusa. A Gattuso scivola tutto addosso quindi non è corretto credere che i due siano separati in casa, ma appare improbabile che accetti un rinnovo anche se De Laurentiis gliene proporrebbe uno, ma mai dare le cose per scontate in questa storia.