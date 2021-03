Genoa-Samp, Corriere della Sera: "Lo specialista Ballardini spaventa i blucerchiati"

"Ballardini specialista del derby spaventa i blucerchiati" scrive il Corriere della Sera nella sua sezione sportiva. C'è il derby Genoa-Sampdoria stasera. I rossoblù, che non vincono un derby in casa da 10 anni si affidano a Davide Ballardini (all'andata è finita 1-1, in Coppa Italia hanno vinto i rossoblù in rimonta 3-1.). La Samp è davanti in classifica (30 punti per Ranieri contro i 26 del Grifone), ma il Genoa sembra essere favorito. E Ballardini l’ha rivitalizzato: 19 punti in 11 partite, alla media di 1,72, media da Champions. E il tecnico romagnolo fa tremare i rivali anche per il suo passato perché c'era llui in panchina il giorno del derby di Boselli che mandò in B la Samp e questa partita non l’ha mai persa: due vittorie e altrettanti pareggi i precedenti.