Glik al Corriere di Torino: "Sarà strano giocare contro i granata, sono emozionato"

"Se affermassi che è una partita come le altre direi una bugia". Non nasconde le sue emozioni Kamil Glik, che in un'intervista al Corriere di Torino parla così della sfida tra il Benevento (sua attuale squadra) e il Torino, di cui in passato è stato anche capitano: "Sarà strano giocare contro i granata. Sono parecchio emozionato, in questi giorni mi stanno passando nella mente tanti ricordi". Il polacco ha rievocato quelli più piacevoli: "Sono arrivato che il Toro era pieno di problemi e l'ho lasciato al termine di un ciclo importantissimo, che ha fatto crescere la società a 360 gradi. I momenti appaganti sono stati molti: penso alle promozioni in A, a quella cavalcata in Europa League conclusa con lo Zenit per l'annullamento di un mio gol a causa di un fuorigioco di due millimetri, ai tanti derby giocati. Quello vinto, certo, ma anche quelli persi: con la Juve ce la siamo sempre giocata alla pari. Su tutto, comunque, spicca la lettura dei nomi del Grande Torino a Superga al fianco di Don Aldo Rabino, che ricordo con piacere".

Tornando sull'attualità, l'ex granata ha presentato così la sfida di venerdì: "Noi veniamo da una sconfitta contro il Crotone, e abbiamo avuto anche molta sfortuna: hanno fatto 3 tiri e 3 gol più la mia autorete... Ne sono sicuro, è stato solo un incidente di percorso. Vincendo venerdì, chiuderemmo a 24 punti il girone d'andata, tanta roba per una neopromossa. Ma incontreremo un Toro che, lo sappiamo, vorrà vincere a tutti i costi dopo il cambio di allenatore".