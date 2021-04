Corriere della Sera: "Gattuso, mutismo e nessuna rassegnazione"

Napoli-Inter sarà una sfida decisiva. Per i nerazzurri ovviamente, ma anche per i padroni di casa. L'edizione odierna del Corriere della Sera evidenzia il momento in casa partenopea, col silenzio stampa a scandire gli ultimi match di Gattuso sulla panchina: "Mutismo e nessuna rassegnazione", si legge sulle pagine sportive. Serve raggiungere la Champions League, non solo come obiettivo di squadra: l'allenatore vuole chiudere la sua avventura raggiungendo il traguardo stagionale.