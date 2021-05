Corriere della Sera: "Inter, Conte non accetterebbe la mutilazione del gruppo in favore dei conti"

"Inter, Conte non accetterebbe la mutilazione del gruppo in favore dei conti", scrive oggi il Corriere della Sera. Finita la sbornia scudetto, l'Inter deve pensare a fare quadrare i conti. Il presidente Zhang ha chiesto alla squadra di rinunciare a due mensilità ma la proposta non ha riscosso gradimento, ed un no compatto è quasi scontato. Entro il 31 maggio vanno pagati gli stipendi di novembre, dicembre, febbraio e marzo, al 30 giugno quelli di aprile e maggio. 75 milioni che mettono in difficoltà la società. Ma lo scudetto non può essere un punto di arrivo per Conte e Marotta. Il primo può accettare un sacrificio, non una squadra mutilata. Il secondo dopo anni di onorata carriera non farà il liquidatore dell'Inter scudettata. E se dovessero andare via loro si aprirebbe una voragine in casa nerazzurra, con Zhang che faticherebbe a tamponare la fuoriuscita dei giocatori più importanti.