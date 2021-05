Corriere della Sera: "Juve, Pirlo resta. Una decisione che ha una logica"

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina fa anche il punto sulla Juventus e sulla scelta di riconfermare Andrea Pirlo. Non si sa se sarà azzeccata o meno, ma ha comunque una logica a 3 partite dalla fine della Serie A ed a 10 giorni dal termine del campionato: non avrebbe senso mandare allo sbaraglio Tudor. Agnelli sta conducendo una battaglia che lo può portare fuori dal consesso in Uefa e Figc, ma la vera domanda è come si fa a giustificare i risultati deludenti con Benevento, Crotone, Fiorentina o Verona se il proprio presidente, in qualità di numero uno dell'Eca, ha dichiarato: "Ci sono troppe partite inutili".