Corriere della Sera: "L'Italia fa sul serio. La speranza è di non svegliarci"

vedi letture

L'Europeo inizierà tra sei giorni e il rotondo 4-0 rifilato alla Repubblica Ceca è un buon viatico in vista di tutto ciò ed è la piacevole conferma di una squadra che cresce nella sofferenza e nella bellezza. L’ultimo test a volte è una trappola, ma Mancini non si è fermato. "E allora godiamoci il momento nella speranza di non svegliarci" scrive il Corriere della Sera. Turchia e Svizzera, le nostre avversarie più pericolose nel girone vengono da delle vittorie sono annunciate in forma. Ma l'Italia è un fiore puro e bello che cresce bene, conclude il quotidiano.