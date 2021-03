Corriere della Sera: "La stoccata di Vezzali per mediare e rilanciare lo sport che litiga troppo"

"La stoccata di Vezzali per mediare e rilanciare lo sport che litiga troppo". Questo il titolo che il Corriere della Sera dedica alla nuova nuova sottosegretaria per lo Sport in un momento delicatissimo per l’intero movimento, professionistico e di base. Era l'ultimo tassello mancante e ha ricoprire quel ruolo dino a ieri vuoto sarà la campionessa di scherma. Lei si è detta onorata della scelta e promette 'tanta umiltà e forte determinazione', con lo sguardo rivolto prima di tutto allo 'sport di base: un universo di società, lavoratori sportivi, ma anche volontari e appassionati e, soprattutto, tanti ragazzi che stanno soffrendo più di altri per le costrizioni conseguenti alla pandemia'".