Corriere della Sera: "Milan, Donnarumma scherza con Reina ed esplode la rabbia dei tifosi"

Il Corriere della Sera scrive di un nuovo fiasco del Milan, contro la Lazio che riapre i giochi per il quarto posto. Da gennaio a ora le sconfitte sono troppe per i rossoneri: 9. Fin qui Mandzukic è una grossa delusione, è finito più spesso in infermeria che in campo. A fine partita scoppia anche una caso Donnarumma, pizzicato mentre ride e scherza con l'ex compagno Reina: sui social esplode la rabbia dei tifosi rossoneri che lo accusano di scarso attaccamento.