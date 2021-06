Corriere della Sera: "Mossa tattica di Lotito, si inventa un trust per la Salernitana"

Mossa tattica di Lotito, si inventa un trust per la Salernitana, scrive il Corriere della Sera. La pec è stata inviata alla Federcalcio intorno alle dieci e mezzo di sera, nella quale Lotito ha indicato il trust che amministrerà la Salernitana e ne gestirà la cessione da concludere entro sei mesi per evitare commistioni con la Lazio. Lotito ha provato a vendere la società ma i potenziali acquirenti non si sono nemmeno avvicinati alle sue pretese economiche. Così il patron della Lazio ha preso la strada del trust. Entro lunedì dovrà essere formalizzata l'iscrizione al campionato di Serie A della Lazio e della Salernitana, dopo di che prenderanno il via i controlli legali e amministratici che la Covisoc chiuderà l'8 luglio. Nel caso in cui si rilevassero irregolarità o situazioni non trasparenti si potrebbe addirittura arrivare alla mancata iscrizione della Salernitana. Non correrebbe invece rischi la Lazio.